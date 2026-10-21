Лихачев заявил, что нынешний ледокольный флот РФ опережает мир на десятилетия Лихачев: миру нужны десятилетия, чтобы приблизится к ледокольному флоту РФ

Москва21 окт Вести.Сложно представить, что в ближайшие 10-15 лет в Европе появится флот для обеспечения судоходства в северных широтах. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.

Он отметил, что миру нужны десятилетия, чтобы приблизиться к нынешнему состоянию ледокольного флота РФ, но при этом все это время Россия будет развиваться дальше.

Сложно себе представить, что даже в течение ближайшего десятилетия, там или пятнадцати лет, скажем, в Европе появится такой флот, который может обеспечить торговое судоходство в высоких широтах … Поэтому должны пройти десятилетия, чтобы только кто-то приблизился к нашей ледокольной вооруженности. Но мы-то эти десятилетия тоже на месте стоять не будем. Мы же пойдем вперед заявил Лихачев

Ранее Лихачев рассказал, как РФ способствует судоходству по СМП. Он отметил, что Россия не страхует торговые суда своими ледоколами.