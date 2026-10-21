Москва21 октВести.Россия не взимает плату за проход судов по Северному морскому пути – деньги берутся только за сопровождение судов ледоколами (ледокольные проводки). Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Я бы хотел подчеркнуть, что никаких денег за проход по СМП мы не берем. За ледовые проводки, конечно, да, а за проход по СМП – нетзаявил Лихачев
Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Северный морской путь является важнейшим стратегическим перспективным международным транспортным коридором, в чем сегодня никого не надо уже убеждать.