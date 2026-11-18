Лихачев: в Сеуле серьезно задумались о работе с РФ по Северному морскому пути Лихачев: в Корее серьезно обсуждают перспективы работы с Россией по СМП

Москва18 ноя Вести.В корейском обществе идет серьезная дискуссия о том, не проигрывает ли правительство страны, отказываясь работать с Россией по Северному морскому пути (СМП). Об этом генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

Он выразил уверенность, что Корея в следующем году увеличит число рейсов до европейских портов через СМП.

Они опробовали, как говорится, раскусили прямой путь от своих портов до европейских и обратно. И я уверен, что будущий год приведет к кратному росту. По росту аналогичных рейсов. Вообще, в корейском обществе идет такая серьезная дискуссия о том, не проигрывает ли правительство Кореи, не работая с Россией и с Росатомом по Северному морскому пути. И эта дискуссия такая заметная, есть, как говорится, и экономики много, но есть и политика сообщил Лихачев

Также он отметил, что вопрос по расширению сотрудничества с Южной Кореей еще не обсуждался на деловом форуме АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Сегодня контактов еще не было на этот счет, но диалог межправительственный идет достаточно активно. Министерство иностранных дел в курсе нашей работы. Не все просто с нашими партнерами из Южной Кореи, но, как учит нас президент, у нас нет недружественных народов, и мы находим общий язык с корейцами в реализации ряда конкретных проектов добавил глава Росатома

Ранее сообщалось, что первый экспериментальный рейс из Пусана до британского порта Феликстоу через Северный морской путь (СМП) совершил южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro. Судно прошло без повреждений и серьезных происшествий.