Москва9 сенВести.Первый экспериментальный рейс из Пусана до британского порта Феликстоу через Северный морской путь (СМП) совершил южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro. В Великобританию контейнеровоз прибудет 12 сентября.
Путь судна начался 22 августа, 31 августа он вошел в арктические воды и вышел из них 9 сентября, сообщает "Российская газета".
С момента выхода из Пусана прошло 18 днейотмечает издание
Судно из Южной Кореи прошло СМП без повреждений и серьезных происшествий, но в первые два дня на арктическом маршруте контейнеровозу пришлось замедлять ход и много маневрировать из-за дрейфующих льдов. Иногда скорость судна падала до нуля.
Правительство Южной Кореи не намерено ограничивать эксперимент одним рейсом. На 2027 год Сеул заложил в бюджет 18,4 миллиарда вон (около 13,7 миллиона долларов или 1 миллиард 164,5 миллиона рублей) на освоение морского арктического маршрута. Сейчас перед Южной Кореей стоит задача в создании судов ледового класса, в частности разработка перспективного ледового контейнеровоза.
Севморпуть на 40% сокращает протяженность морского маршрута из китайского Шанхая в Европу по сравнению с трассой через Суэцкий канал. Запуск регулярного рейса из Китая в Европу по Северному морскому пути событием планетарного масштаба назвал в авторской прграмме "Бессогон ТВ" режиссер Никита Михалков.