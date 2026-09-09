Южнокорейский контейнеровоз впервые прошел по Севморпути По Севморпути впервые прошел контейнеровоз из Южной Кореи

Москва9 сен Вести.Первый экспериментальный рейс из Пусана до британского порта Феликстоу через Северный морской путь (СМП) совершил южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro. В Великобританию контейнеровоз прибудет 12 сентября.

Путь судна начался 22 августа, 31 августа он вошел в арктические воды и вышел из них 9 сентября, сообщает "Российская газета".

С момента выхода из Пусана прошло 18 дней отмечает издание

Судно из Южной Кореи прошло СМП без повреждений и серьезных происшествий, но в первые два дня на арктическом маршруте контейнеровозу пришлось замедлять ход и много маневрировать из-за дрейфующих льдов. Иногда скорость судна падала до нуля.

Правительство Южной Кореи не намерено ограничивать эксперимент одним рейсом. На 2027 год Сеул заложил в бюджет 18,4 миллиарда вон (около 13,7 миллиона долларов или 1 миллиард 164,5 миллиона рублей) на освоение морского арктического маршрута. Сейчас перед Южной Кореей стоит задача в создании судов ледового класса, в частности разработка перспективного ледового контейнеровоза.

Севморпуть на 40% сокращает протяженность морского маршрута из китайского Шанхая в Европу по сравнению с трассой через Суэцкий канал. Запуск регулярного рейса из Китая в Европу по Северному морскому пути событием планетарного масштаба назвал в авторской прграмме "Бессогон ТВ" режиссер Никита Михалков.