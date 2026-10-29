FT: в ЕС обеспокоены связями Сеула с Москвой, несмотря на конфликт на Украине

Европа обеспокоена сближением Южной Кореи с Россией FT: в ЕС обеспокоены связями Сеула с Москвой, несмотря на конфликт на Украине

Москва29 окт Вести.Европейские дипломаты сомневаются в надежности Сеула как партнера и выражают обеспокоенность тем, что Южная Корея при президенте Ли Чжэ Мене налаживает отношения с Россией, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и аналитиков.

"Крен Южной Кореи в сторону России тревожит европейских союзников говорится в публикации

По данным издания, одним из поводов для беспокойства стал первый рейс контейнеровоза из Южной Кореи PanStar Acro по Северному морскому пути (СМП) вдоль российского арктического побережья – этот маршрут позволяет сократить путь в Европу примерно на 10 дней по сравнению с проходом через Суэцкий канал, однако требует тесного сотрудничества с Москвой. В ЕС этот шаг расценили как "дипломатический крен" Сеула в сторону России.

Опасения усилились после того, как появились сообщения о поставках из Южной Кореи в Россию более 176 тыс. тонн топлива в июле и августе.

Южнокорейцы на самом деле не совсем наши единомышленники. Они исходят из того, что конфликт на Украине не будет продолжаться вечно, и хотят как можно скорее вернуться к сотрудничеству с Россией после его окончания цитирует FT одного из европейских дипломатов в Сеуле

Ранее глава МИД Южной Кореи Чо Хен заявил, что Сеул не исключает разрыва дипломатических отношений с Украиной в случае продолжения нынешней эскалации. Разногласия между странами усилились из-за публичного раскрытия Киевом информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных, а также ряда других некорректных заявлений украинских политиков.