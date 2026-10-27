Глава МИД Южной Кореи: страна может разорвать дипотношения с Украиной

Глава МИД Южной Кореи не исключил разрыва дипотношений с Украиной Глава МИД Южной Кореи: страна может разорвать дипотношения с Украиной

Москва27 окт Вести.Глава МИД Южной Кореи Чо Хен не исключает разрыва дипломатических отношений с Украиной в случае, если нынешняя эскалация разногласий продолжится. Его слова приводит агентство Newsis.

Так он ответил на вопрос о том, не является ли нынешняя ситуация дипломатическим конфликтом, "фактически почти равнозначным разрыву дипломатических отношений".

Если эскалация продолжится, считаю, что и такая возможность есть сказал Чо Хен

Ранее сообщалось, что Южная Корея отозвала восемь сотрудников своего посольства в Киеве на фоне разногласий с украинскими властями из-за публичного раскрытия информации о передаче двух северокорейских военнопленных Сеулу.