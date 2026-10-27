Москва27 октВести.Глава МИД Южной Кореи Чо Хен не исключает разрыва дипломатических отношений с Украиной в случае, если нынешняя эскалация разногласий продолжится. Его слова приводит агентство Newsis.

Так он ответил на вопрос о том, не является ли нынешняя ситуация дипломатическим конфликтом, "фактически почти равнозначным разрыву дипломатических отношений".

Если эскалация продолжится, считаю, что и такая возможность есть

сказал Чо Хен

Ранее сообщалось, что Южная Корея отозвала восемь сотрудников своего посольства в Киеве на фоне разногласий с украинскими властями из-за публичного раскрытия информации о передаче двух северокорейских военнопленных Сеулу.