Москва27 октВести.Глава МИД Южной Кореи Чо Хен не исключает разрыва дипломатических отношений с Украиной в случае, если нынешняя эскалация разногласий продолжится. Его слова приводит агентство Newsis.
Так он ответил на вопрос о том, не является ли нынешняя ситуация дипломатическим конфликтом, "фактически почти равнозначным разрыву дипломатических отношений".
Если эскалация продолжится, считаю, что и такая возможность естьсказал Чо Хен
Ранее сообщалось, что Южная Корея отозвала восемь сотрудников своего посольства в Киеве на фоне разногласий с украинскими властями из-за публичного раскрытия информации о передаче двух северокорейских военнопленных Сеулу.