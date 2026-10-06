Москва6 окт Вести.Южная Корея собирается принять в отношении Украины "решительные меры", поскольку считает недостаточными извинения, принесенные Киевом за разглашение информации о передаче Сеулу двух военнопленных КНДР. Об этом заявил глава южнокорейского МИД Чо Хён.

По словам дипломата, он находится в постоянном контакте с главой МИД Украины Андреем Сибигой, однако полученные от него сообщения с извинениями были недостаточными.

Полученные мной сообщения содержали извинения. Однако их уровень отличается от того, что мы ожидали, поэтому мы намерены принять решительные меры цитирует Чо Хёна агентство Yonhap

В качестве ответных мер Сеул, в частности, рассматривает отзыв своего посла на Украине Пак Хи Чхана. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский публично рассказал о передаче Южной Корее двоих пленных военнослужащих КНДР, хотя стороны договорились не разглашать эту информацию. За это президент Южной Кореи Ли Чже Мен обрушился с критикой на Зеленского.