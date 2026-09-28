Киев призвали извиниться за заявление о пленных из КНДР Reuters: Южная Корея недовольна словами Украины о пленных из КНДР

Москва28 сен Вести.Южнокорейские власти потребовали от Украины разъяснений и извинений после того, как стало известно о передаче Сеулу двух пленных военнослужащих из КНДР. Об этом сообщил старший президентский секретарь по связям с общественностью Сон Ги Хон, его слова передает Reuters.

Администрация президента выражает глубокое сожаление в связи с односторонним раскрытием информации Украиной и последующим ложным заявлением о том, что соглашения о неразглашении не существовало сказал старший президентский секретарь

По словам представителя южнокорейской администрации, Киев неоднократно обсуждал с Сеулом передачу военнопленных по различным каналам и сам просил не разглашать эту информацию.

Несмотря на согласие Южной Кореи сохранить сведения в тайне, глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал об этом в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН. В Сеуле сочли произошедшее серьезным ущербом для доверия между странами и заявили, что рассматривают возможность принятия дополнительных мер в отношении Киева в связи с инцидентом.