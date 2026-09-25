МИД: Москва рассчитывает, что Южная Корея понимает последствия поддержки Киева Руденко: РФ рассчитывает, что Южная Корея осознает последствия поддержки Киева

Москва25 сен Вести.Россия рассчитывает, что Южная Корея понимает неизбежные негативные последствия для двусторонних отношений в случае военной поддержки киевского режима.

Об этом ТАСС рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Так он прокомментировал публикации СМИ о том, что Южная Корея отказала Киеву в поставках средств ПВО.

В контексте украинского кризиса до южнокорейской стороны по дипломатическим каналам неоднократно доводилась принципиальная позиция о том, что военная поддержка Сеулом Киева имела бы неизбежные негативные последствия для российско-южнокорейских отношений сказал Руденко

В августе глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз потребовал от Южной Кореи военную помощь.

Агентство Yonhap со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Южной Кореи сообщило, что Сеул продолжит придерживаться своей позиции, которая не предполагает поставок летального вооружения на Украину.