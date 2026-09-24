Песков переадресовал в МО РФ вопрос о пленных военных КНДР Песков переадресовал в МО РФ вопрос о передаче пленных военных КНДР Сеулу

Москва24 сен Вести.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о передаче украинской стороной пленных военнослужащих КНДР Южной Корее.

На брифинге журналисты задали Пескову вопрос, располагают ли в Кремле информацией о якобы передаче Киевом Южной Корее двух пленных военных КНДР, а также о контактах между Украиной, РФ и КНДР по этому вопросу.

Представитель Кремля подчеркнул, что вопросами военнопленных занимаются Минобороны РФ и спецслужбы.