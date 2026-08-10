Yonhap: Южная Корея не станет поставлять оружие на Украину

В МИД Южной Кореи заявили, что Сеул не станет поставлять оружие на Украину Yonhap: Южная Корея не станет поставлять оружие на Украину

Москва10 авг Вести.Республика Корея продолжит придерживаться своей позиции, которая не предполагает поставок летального вооружения на Украину. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел страны.

Высокопоставленный дипломат пояснил в беседе с изданием, что законы Южной Кореи запрещают поставлять летальное оружие в страны, где продолжается военный конфликт.

Республика Корея всегда вела поставки предметов военного назначения в соответствии с внутренним законодательством… Мы оказывали содействие Украине в различных сферах, включая энергетику, инфраструктуру, здравоохранение и образование цитирует агентство слова источника в МИД

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к руководству Южной Кореи. Фактически он потребовал от Сеула поставок средств противовоздушной обороны.