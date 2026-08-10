Москва10 авгВести.Республика Корея продолжит придерживаться своей позиции, которая не предполагает поставок летального вооружения на Украину. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел страны.
Высокопоставленный дипломат пояснил в беседе с изданием, что законы Южной Кореи запрещают поставлять летальное оружие в страны, где продолжается военный конфликт.
Республика Корея всегда вела поставки предметов военного назначения в соответствии с внутренним законодательством… Мы оказывали содействие Украине в различных сферах, включая энергетику, инфраструктуру, здравоохранение и образованиецитирует агентство слова источника в МИД
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к руководству Южной Кореи. Фактически он потребовал от Сеула поставок средств противовоздушной обороны.