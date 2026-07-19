Москва19 июлВести.При размещении на территории Республики Корея американского ракетного комплекса Typhon последует соразмерный ответ со стороны России. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Он отметил, что в настоящее время российское внешнеполитическое ведомство не имеет сведений о намерении Сеула пойти на подобный шаг.
В случае подобного развития событий это будет расценено как угроза безопасности Российской Федерации, что повлечет за собой соответствующую реакциюсказал он
Ранее сообщалось, что Украина и Южная Корея могут углубить сотрудничество в сфере безопасности.