Москва16 июлВести.МИД России выступил против участия Южной Кореи в перевооружении НАТО. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Соответствующее заявление было сделано по итогам встречи замминистра Андрея Руденко и южнокорейского посла Ли Сок Пэ.
Было заявлено о недопустимости превращения Республики Кореи в фактическую соучастницу процесса качественного и количественного перевооружения НАТО, открыто провозгласившей подготовку к войне с Россиейговорится в заявлении
В МИД отметили, что практические шаги Сеула по углублению сотрудничества с НАТО несут угрозу безопасности России.
Ранее Сеул заявил о готовности принять северокорейских военнопленных из Украины.