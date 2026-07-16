В МИД назвали участие Южной Кореи в перевооружении НАТО недопустимым МИД РФ: участие Южной Кореи в перевооружении НАТО недопустимо

Москва16 июл Вести.МИД России выступил против участия Южной Кореи в перевооружении НАТО. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Соответствующее заявление было сделано по итогам встречи замминистра Андрея Руденко и южнокорейского посла Ли Сок Пэ.

Было заявлено о недопустимости превращения Республики Кореи в фактическую соучастницу процесса качественного и количественного перевооружения НАТО, открыто провозгласившей подготовку к войне с Россией говорится в заявлении

В МИД отметили, что практические шаги Сеула по углублению сотрудничества с НАТО несут угрозу безопасности России.

Ранее Сеул заявил о готовности принять северокорейских военнопленных из Украины.