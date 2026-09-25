Москва25 сен Вести.Киев допустил утечку информации о передаче Сеулу военнопленных из КНДР. Это стало причиной того, что президент Южной Кореи Ли Чже Мен раскритиковал Владимира Зеленского за нарушение договоренности о неразглашении.

Об этом пишет The Korea Times со ссылкой на страницу южнокорейского лидера в соцсети Х.

Было уместно со всех сторон не разглашать это, учитывая многочисленные проблемы, которые могло бы вызвать обнародование, и мы договорились так и делать написал Ли Чже Мен

Он отметил, что "Украина раскрыла передачу в нарушение соглашения о неразглашении".

Ранее на брифинге журналисты задали пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову вопрос, располагают ли в Кремле информацией о якобы передаче Киевом Южной Корее двух пленных военных КНДР, а также о контактах между Украиной, РФ и КНДР по этому вопросу.

Представитель Кремля подчеркнул, что вопросами военнопленных занимаются Минобороны РФ и спецслужбы.