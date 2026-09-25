Кореевед предположил, чем обернется для Зеленского скандал с Сеулом Кореевед Ким: после скандала с Киевом Сеул продолжит его поддержку

Москва25 сен Вести.После скандала, разразившегося на выступлении главы киевского режима Владимира Зеленского в ООН президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в соцсети Х назвал его "убийцей и предателем". Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Северной Азии РАН Евгений Ким рассказал KP.RU, чем это будет чревато для Зеленского.

В начале 2025 года в плен к ВСУ попали двое раненых северокорейских бойцов, которые по договоренности между РФ и КНДР принимали участие в боевых действиях в Курской области. После года плена, Киев согласился передать солдат Южной Корее. По просьбе Сеула, все проходило сугубо конфиденциально. И украинская сторона поклялась соблюдать полное молчание.

23 сентября, выступая на Генассамблее ООН Зеленский в ходе своего выступления рассказал о плененных "наемниках из Северной Кореи" и их переправке в Сеул.

Президент Ли Чжэ Мён был в шоке, но молчать не стал и разместил жесткий пост в сети Х.

Подход, при котором о подобных вещах объявляют ради собственной мелочной личной выгоды без учета риска для безопасности людей, является жестоким и безответственным. Тех, кто причиняет вред жизням граждан, национальным интересам и безопасности ради личной выгоды, называют убийцами или предателями написал президент Южной Кореи

Передача Сеулу северокорейских граждан - крайне чувствительный вопрос для Пхеньяна. Он наверняка станет очередным раздражителем в отношениях двух Корей и отодвинет еще дальше всякую возможность их улучшения, считает кореевед Евгений Ким.

Но вряд ли этот инцидент заставит Южную Корею отказаться от политической и иной поддержки Киева. Здесь Сеул целиком зависит от позиции Вашингтона, а там сейчас как раз считают, что именно союзники США в Европе и других частях мира должны брать на себя основное бремя по подпитке украинского режима уверен Ким

Выступление Зеленского проходило на фоне того, что 22 сентября президент Южной Кореи сделал дружественный шаг в отношении КНДР, призвав США ослабить санкции против Пхеньяна в обмен на соглашение о заморозке северокорейских программ по созданию вооружений.