Сеул отозвал сотрудников своего посольства на фоне спора с Киевом о пленных

Южная Корея отозвала восемь дипломатов из посольства в Киеве Сеул отозвал сотрудников своего посольства на фоне спора с Киевом о пленных

Москва27 окт Вести.Южная Корея отозвала восемь сотрудников своего посольства в Киеве на фоне разногласий с украинскими властями из-за публичного раскрытия информации о передаче двух северокорейских военнопленных Сеулу. Об этом заявил глава МИД Республики Корея Чо Хён, передает Korea Times.

Я продолжаю поддерживать связь с министром иностранных дел Украины, чтобы как можно скорее решить этот вопрос цитирует дипломата издание

По словам министра, Киев и Сеул по-разному трактуют договоренность о конфиденциальности: южнокорейская сторона утверждает, что стороны обязались не разглашать факт передачи пленных, тогда как украинские власти это отрицают.

Чо Хён отметил, что отзыв дипломатов был неизбежен, поскольку Украина пока не готова урегулировать спор. Ранее Сеул также отозвал для консультаций посла Пак Ки Чхана.