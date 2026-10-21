Москва21 окт Вести.Южная Корея не поставляла вооружения на Украину, однако страна выделяла Киеву финансовую помощь, будущее которой теперь под вопросом. Такое мнение в своей колонке для ИС "Вести" озвучила ведущая телеканала "Россия 24", политолог-востоковед Дарья Козлова, ранее работавшая специальным корреспондентом "Вестей" в КНДР и Республике Корея.

Прямых поставок вооружения из Южной Кореи на Украину не было. Сеул неоднократно и официально опровергал все сообщения на этот счет: такие поставки противоречат законодательству Республики Корея. Но вот финансовая и гуманитарная помощь Украине была – на сотни миллионов евро, а еще согласованные льготные кредиты на 2 млрд долларов на "восстановление Украины" до 2029 г. Решится ли Сеул теперь закончить спонсировать неблагодарных партнеров? Раньше такое решение Южной Кореи могло вызвать недовольство в Вашингтоне. Как-никак США – основной военно-политический партнер Республики Корея. Но теперь довольство Украиной растет и в Белом Доме, а значит – у Южной Кореи появляется пространство для маневра указала Козлова

Она отметила, что Южная Корея является не просто страной "на другом конце Евразии", а четвертым в мире производителем вооружений.

Для Киева речь идет не просто о конфликте с рядовым государством на другом конце Евразии. Южная Корея – один из основных производителей вооружений в мире (по оценкам SIPRI, в 2025 г. она поднялась на 4-е место в мире по экспорту продукции ВПК). И значительная доля южнокорейской продукции в последнее время идет в Польшу. К слову, польская САУ Krab, широко используемая ВСУ в зоне боевых действий, оснащается шасси от южнокорейской гаубицы K9 Thunder написала Козлова

Больше о конфликте между Сеулом и Киевом – в колонке политолога-востоковеда Дарьи Козловой.