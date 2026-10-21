Москва21 октВести.После того, как Киев принес извинения Сеулу за раскрытие секретной информации о передаче северокорейских пленных, ситуация между государствами стала еще хуже. Об этом в своей колонке для ИС "Вести" написала ведущая телеканала "Россия 24", политолог-востоковед Дарья Козлова, ранее работавшая специальным корреспондентом "Вестей" в КНДР и Республике Корея.
Она объяснила, что непубличность извинений Киева сделала ситуацию только хуже.
Казалось бы, сложно оскорбить кого-либо, принося извинения. Но украинским дипломатам этот маневр все-таки удался. Извинения принес украинский МИД. Причем не публично: о самом факте извинений стало известно лишь из заявления южнокорейского министра иностранных дел Чо Хена. Он только коротко сказал, что извинения Киева "не соответствовали ожиданиям". И, похоже, именно это "несоответствие" все и решилоуказала Козлова
Она объяснила, что украинская сторона пренебрегла иерархией, которая значит очень много для южнокорейского общества.
И что в отношениях с корейцами делает Киев? Неоднократно оскорбляет и пренебрегает иерархией – тем, на основе чего корейцы и строят отношения. Сначала Украина разглашает конфиденциальные сведения публично на уровне главы киевского режима – на Генассамблее ООН, где собрались сотни глав государств. После этого фактически обвиняет во лжи первое лицо Южной Кореи – опять же публично. А значимость и ценность общественной репутации – это еще краеугольный камень восточноазиатской этикидобавила Козлова
Она подчеркнула, что Киев затронул болезненную тему разделения Корейского полуострова.
Затем Киев наступает на историческую "мозоль" всего народа, затрагивая тему разделения Корейского полуострова и возможную войну с Севером. И в завершении, оскорбив лично главу южнокорейского государства и достоинство южнокорейского народа, Киев "добивает" Сеул тем, что приносит непубличные извинения на уровне МИД – тем самым пренебрегая всей системой социальной иерархии и унижая южнокорейское руководствозаключила Козлова
Больше об ошибках, которые совершил Киев в своих отношениях с Южной Кореей – в колонке политолога-востоковеда Дарьи Козловой.