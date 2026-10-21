Москва21 окт Вести.После того, как Киев принес извинения Сеулу за раскрытие секретной информации о передаче северокорейских пленных, ситуация между государствами стала еще хуже. Об этом в своей колонке для ИС "Вести" написала ведущая телеканала "Россия 24", политолог-востоковед Дарья Козлова, ранее работавшая специальным корреспондентом "Вестей" в КНДР и Республике Корея.

Она объяснила, что непубличность извинений Киева сделала ситуацию только хуже.

Казалось бы, сложно оскорбить кого-либо, принося извинения. Но украинским дипломатам этот маневр все-таки удался. Извинения принес украинский МИД. Причем не публично: о самом факте извинений стало известно лишь из заявления южнокорейского министра иностранных дел Чо Хена. Он только коротко сказал, что извинения Киева "не соответствовали ожиданиям". И, похоже, именно это "несоответствие" все и решило указала Козлова

Она объяснила, что украинская сторона пренебрегла иерархией, которая значит очень много для южнокорейского общества.

И что в отношениях с корейцами делает Киев? Неоднократно оскорбляет и пренебрегает иерархией – тем, на основе чего корейцы и строят отношения. Сначала Украина разглашает конфиденциальные сведения публично на уровне главы киевского режима – на Генассамблее ООН, где собрались сотни глав государств. После этого фактически обвиняет во лжи первое лицо Южной Кореи – опять же публично. А значимость и ценность общественной репутации – это еще краеугольный камень восточноазиатской этики добавила Козлова

Она подчеркнула, что Киев затронул болезненную тему разделения Корейского полуострова.

Затем Киев наступает на историческую "мозоль" всего народа, затрагивая тему разделения Корейского полуострова и возможную войну с Севером. И в завершении, оскорбив лично главу южнокорейского государства и достоинство южнокорейского народа, Киев "добивает" Сеул тем, что приносит непубличные извинения на уровне МИД – тем самым пренебрегая всей системой социальной иерархии и унижая южнокорейское руководство заключила Козлова

Больше об ошибках, которые совершил Киев в своих отношениях с Южной Кореей – в колонке политолога-востоковеда Дарьи Козловой.