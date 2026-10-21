Сеул подозревает Киев в провоцировании конфликта на Корейском полуострове Козлова: Сеул обвиняет Киев в провоцировании конфликта на Корейском полуострове

Москва21 окт Вести.Сеул расценивает действия Украины как попытку разжечь конфликт на Корейском полуострове. Об этом в своей авторской колонке для ИС "Вести" написала ведущая телеканала "Россия 24", политолог-востоковед Дарья Козлова, ранее работавшая специальным корреспондентом "Вестей" в КНДР и Республике Корея.

Она отметила, что Киев так и не извинился перед корейской стороной за разглашение секретной информации о передаче северокорейских военнопленных, несмотря на требования Сеула.

Заявления Сеула становятся жестче, но по-прежнему звучат требования официальных извинений – а значит путь выхода из конфликта все же еще был на столе. В ответ – из Киева приходят… Нет, не извинения, а заявления о возможном скором конфликте между двумя Кореями. … Была затронута одна из наиболее болезненных для корейцев тем – разделения Корейского полуострова. "Речь идет о достоинстве корейского народа и всей страны, я не могу оставить это без внимания", – делает заявление президент Республики Корея. В Сеуле Украину уже напрямую обвиняют в попытке спровоцировать "войну на полуострове" написала Козлова

Подробнее о конфликте между Южной Кореей и Украиной – в колонке политолога-востоковеда Дарьи Козловой.