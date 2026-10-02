Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен выступил с угрозами в адрес Киева из-за пленных

Президент Южной Кореи пригрозил Киеву и потребовал извинений Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен выступил с угрозами в адрес Киева из-за пленных

Москва2 окт Вести.Украину ждут последствия, если власти страны не извинятся после своих заявлений в связи с передачей двух пленных северокорейцев в Южную Корею, заявил южнокорейский президент Ли Чжэ Мен в соцсети X.

Он напомнил, что при передаче двух пленных стороны договорились о конфиденциальности, но Украина обнародовала эти данные, а потом выставила лжецом президента Южной Кореи, выразившего сожаление из-за нарушения соглашения.

В Киеве заявили, что якобы никакого соглашения не было, и заговорили о неминуемом военном столкновении Сеула и Пхеньяна, что можно расценивать как попытку спровоцировать войну, отметил Ли Чжэ Мен.

Если они продолжат отказываться признать факты и принести публичные извинения, мы примем дальнейшие меры. Это вопрос, касающийся народа Республики Корея и престижа страны, и мы не можем его игнорировать написал президент Южной Кореи

Владимир Зеленский рассказал о передаче корейских пленных в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН. В Сеуле сочли произошедшее серьезным ущербом для доверия между странами и потребовали от Украины разъяснений и извинений.