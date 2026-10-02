Москва2 октВести.Украину ждут последствия, если власти страны не извинятся после своих заявлений в связи с передачей двух пленных северокорейцев в Южную Корею, заявил южнокорейский президент Ли Чжэ Мен в соцсети X.
Он напомнил, что при передаче двух пленных стороны договорились о конфиденциальности, но Украина обнародовала эти данные, а потом выставила лжецом президента Южной Кореи, выразившего сожаление из-за нарушения соглашения.
В Киеве заявили, что якобы никакого соглашения не было, и заговорили о неминуемом военном столкновении Сеула и Пхеньяна, что можно расценивать как попытку спровоцировать войну, отметил Ли Чжэ Мен.
Если они продолжат отказываться признать факты и принести публичные извинения, мы примем дальнейшие меры. Это вопрос, касающийся народа Республики Корея и престижа страны, и мы не можем его игнорироватьнаписал президент Южной Кореи
Владимир Зеленский рассказал о передаче корейских пленных в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН. В Сеуле сочли произошедшее серьезным ущербом для доверия между странами и потребовали от Украины разъяснений и извинений.