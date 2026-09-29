Москва29 сен Вести.Публичные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о пленных вызвали возмущение со стороны официального Сеула. На это обратил внимание в комментарии ИС "Вести" политолог и журналист Юрий Светов.

В частности, ранее Зеленский в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что Украина передала Южной Корее двух пленных северокорейских военных. После данного выступления власти Южной Кореи обвинили Киев в нарушении секретности.

По мнению Светова, таким публичным шантажом Зеленский стремился получить себе выгоду.

Нынешний режим на Украине, сам Зеленский - духовные наследники нацистов. И они, провозглашая "высокие" цели, готовы служить любому, кто заплатит денег. Если дадут, то они будут воевать. И когда задаются вопросом: как так Зеленский договорился с Южной Кореей и вдруг на трибуне ООН раскрыл суть их договоренности? Почему же мы думаем, что Зеленского волнуют какие-то договоренности и что думает Южная Корея. Он своих целей попытался достичь. Почему бы ему и не пошантажировать с трибуны ООН, публично объявив об этой сделке и поставив южнокорейское руководство в неловкое положение? объяснил Светов

Фактически, добавил он, глава киевского режима действует в привычном стиле украинской "элитки".

Это в стиле вот этой украинской элитки, которая себя вела так, и во времена гетмана Скоропадского, который сначала воевал с немцами на стороне России, а потом служил немцам. Для них это осознанное предательство того, с кем они вчера договорились. Но, как они говорят, вовремя предать - это предвидеть сказал политолог

Ранее участник XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" Сун Хун Чже заявил, что Южная Корея больше не доверяет Украине после разглашения Киевом информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных.