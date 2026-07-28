Эксперт объяснил, что Украине нужно в Африке и на Ближнем Востоке Политолог Светов: Украина лезет на Ближний Восток ради поддержки Запада

Москва28 июл Вести.Украина лезет в Африку и на Ближний Восток, чтобы заручиться поддержкой со стороны западных стран. Такое мнение высказал политолог Юрий Светов.

В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским пытается представить себя глобальным игроком, а также союзником Соединенных Штатов и коллективного Запада.

Поэтому они влезают в Африку, где выступают сторонниками тех, кого поддерживают французы. Они помогают господину [президенту Франции Эммануэлю] Макрону вернуть былое влияние Франции, плюс предлагают другим странам использовать свой опыт, наработанный в ходе СВО. Также и с Ближним Востоком: вспомните, Киев же предлагал свои услуги по защите от беспилотников сказал Светов

Политолог также обратил внимание, что Зеленский, чувствуя поддержку Запада, позволил себе резкие высказывания в адрес Ирана.

Ранее стало известно, что служба безопасности Ирака задержала группу боевиков, подозреваемых в обстрелах иракских объектов и в работе на Украину. Сообщалось также, что у боевиков в Африке начали появляться продвинутые беспилотные летательные аппараты украинского производства.