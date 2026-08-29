В Южной Корее раскритиковали Киев за просьбу о поставках вооружений

Южнокорейцев возмутили просьбы Украины об оружии В Южной Корее раскритиковали Киев за просьбу о поставках вооружений

Москва29 авг Вести.Пользователи в Южной Корее обрушили шквал критики на Украину на просьбы о поставках оружия. Об этом сообщает агентство РИА Новости, изучившее комментарии в корейском сегменте интернета.

Комментаторы возмутились заявлениями главы киевского режима Владимира Зеленского о желании получить от Сеула средства ПВО, в том числе комплексы Cheongung.

Кто прочитает, подумает, что они оставили свое оружие у нас на хранение… написал один из пользователей южнокорейских интернет-ресурсов

Другой комментатор отметил, что Корея, по-видимому, кажется Украине "беззащитной", которая "все равно проглотит".

Они вообще учитывают ситуацию и позицию Кореи, прежде чем такое говорить, или думают только о себе? Ситуация на Украине вызывает сожаление, но, похоже, в дальнейшем не стоит ни помогать ей, ни сотрудничать с ней указал он

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе накапливается раздражение Зеленским.