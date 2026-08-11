Москва11 авг Вести.В неполитизированной части украинского общества нарастает недовольство из-за ухудшающихся бытовых условий и ответных действий РФ, которые киевский режим не может просчитать. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал руководитель информагентства News Front Константин Кнырик.

По словам эксперта, украинцы начинают задавать главе киевского режима Владимиру Зеленскому вопросы о последствиях ударов по территориям РФ, которые Киев не смог просчитать.

Интересно наблюдать за тем, как меняется настроение в неполитизированной части украинского общества. То есть вот та часть украинских блогеров, которые далеки от политики, вот эти, простите, бьюти-блогеры, тревел-блогеры – их там много. Они очень аполитичны, но тем не менее они рассуждают на тему меняющихся бытовых условий, рассуждают на тему топлива, электричества, где в какой деревне и с каким количеством дров лучше будет перезимовать. Так вот, их настроение с каждым днем все хуже и хуже, потому что они задают Зеленскому вопрос: а мы, когда планируем какие-то мероприятия, какие-то операции, какие-то террористические акты и провокации (они, правда, их так не называют), мы понимаем последствия ответных действий, мы их просчитываем, мы вообще способны эти ответные действия выдержать? Всем уже очевидно, что весь этот украинский план террористической диверсионной деятельности на вот эти 40 дней – он в некотором смысле провалился