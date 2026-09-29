Эксперт Сун Хун Чже: корейцы не доверяют Киеву из-за заявления о пленных из КНДР

В Сеуле перестали доверять Киеву из-за заявления Зеленского о пленных из КНДР Эксперт Сун Хун Чже: корейцы не доверяют Киеву из-за заявления о пленных из КНДР

Москва29 сен Вести.Южная Корея больше не доверяет Украине после разглашения Киевом информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. Об этом заявил ИС "Вести" участник XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" Сун Хун Чже.

Владимир Зеленский сообщил о передаче Южной Корее двух северокорейских военнопленных 24 сентября на Генассамблее ООН. Президент Южной Корее Ли Чжэ Мен в ответ обвинил главу киевского режима в разглашении конфиденциальной информации, которое ставит под угрозу безопасность военнопленных и их семей.

Это не просто нарушение эмбарго, согласованного между правительствами, это предательство доверия. Это большой дипломатический скандал. Корейцы больше не доверяют украинской стороне. Поэтому Южной Корее придется проводить пассивную политику в отношении поддержки Украины сказал Сун Хун Чже

Южнокорейские власти на фоне дипломатического скандала ранее потребовали от Украины разъяснений и извинений.