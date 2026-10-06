Москва6 окт Вести.Сеул получил "недостаточные" извинения со стороны Украины за раскрытие информации о передаче северокорейских военнопленных. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Южной Кореи Чо Хен.

По словам дипломата, в полученных от киевского режима сообщениях содержались извинения.

Однако их уровень не соответствует нашим ожиданиям, поэтому мы намерены принять решительные меры сказал Чо Хен, которого цитирует агентство Yonhap

В конце сентября стало известно, что власти Южной Кореи потребовали от Украины разъяснений и извинений после того, как стало известно о передаче южнокорейской стороне двух пленных военнослужащих из КНДР. Как сообщалось, Киев неоднократно обсуждал с Сеулом передачу военнопленных по различным каналам и сам просил не разглашать эту информацию.

Несмотря на согласие Южной Кореи сохранить сведения в тайне, глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал об этом в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.