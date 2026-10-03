Москва3 окт Вести.Катастрофическая болтливость главы киевского режима Владимира Зеленского в ситуации с корейскими военнопленными стала очередным примером того, как Киев нарушает свои обещания. Такое мнение выразил Дмитрий Киселёв в своем канале в MAX, сообщает ИС "Вести".

Он прокомментировал скандал с участием Зеленского, который сообщил на Генассамблее ООН о передаче Южной Корее двух северокорейских военнопленных. В ответ президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обвинил главу киевского режима в разглашении конфиденциальной информации, которое ставит под угрозу безопасность военнопленных и их семей.

В этот раз Зеленский превратил тайную дипломатию в головную боль для Сеула и смертный приговор для простых солдат. В прессу утекли детали, которые должны были уйти в могилу вместе с участниками сделки… Вдруг Зеленский решил козырнуть военными достижениями и заявил о передаче северокорейцев на весь мир – с трибуны Генассамблеи ООН... То, что было обещано молчать, он благополучно забыл. Длинный язык, короткая память отметил Киселёв

Журналист обратил внимание, что в семьях военнопленных теперь переживают об их дальнейшей судьбе. Киселёв отметил, что Украине уже не первый раз такое поведение сходит с рук.

Украина регулярно отличается на дипломатической арене, но все как с гуся вода. Достаточно вспомнить, как Зеленский угрожал дать адрес Орбана (экс-премьера Венгрии Виктора Орбана – прим. ред.) ВСУ, чтобы они звонили ему и общались "на своем языке", посол [Андрей] Мельник – посылал депутата Бундестага к черту, Маска (бизнесмена Илона Маска - прим. ред.) еще дальше, …а [Олафа] Шольца (экс-канцлера Германии - прим.ред.) обозвал "обиженной ливерной колбасой", советник [Михаил] Подоляк заявлял о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая, глава МИД [Андрей] Кулеба требовал у немцев "эти чертовы Пэтриоты" и еще много чего добавил Киселёв

Журналист заключил, что из-за Зеленского и его забывчивости страдают все, кроме самого главы киевского режима.

Ранее участник XXIII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" Сун Хун Чже заявил ИС "Вести", что в Южной Корее перестали доверять Украине после разглашения информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных.

Президент Южной Кореи в пятницу пригрозил Киеву последствиями и потребовал извинений за то, что Украина обнародовала данные о передаче пленных, а потом выставила лжецом южнокорейского лидера, выразившего сожаление из-за нарушения соглашения.