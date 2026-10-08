МИД Украины объяснил причину разногласий между Киевом и Южной Кореей МИД Украины: спор с Сеулом из-за пленных связан с разным пониманием секретности

Москва8 окт Вести.Разногласия между Украиной и Южной Кореей возникли из-за различной интерпретации вопроса конфиденциальности, заявил официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий.

Киев и Сеул в настоящее время пытаются урегулировать ситуацию через закрытые дипломатические каналы, а любыми дополнительные публичные комментарии могут помешать этому процессу, добавил Тихий, которого цитируют украинские Telegram-каналы.

25 сентября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен подверг критике главу киевского режима Владимира Зеленского за обнародование сведений о передаче южнокорейской стороне военнопленных из КНДР.

Впоследствии Южная Корея запросила у Украины извинения и официальные разъяснения. Глава МИД Чо Хен заявил, что страна намерена принять "решительные меры" в отношении Киева, который ранее многократно обсуждал с Сеулом передачу военнопленных и сам настаивал на неразглашении этих данных.