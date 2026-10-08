Южная Корея решила отозвать своего посла на Украине

Южная Корея отзывает своего посла с Украины Южная Корея решила отозвать своего посла на Украине

Москва8 окт Вести.Южная Корея приняла решение отозвать своего посла на Украине. Об этом говорится в заявлении южнокорейского министерства иностранных дел.

О причинах соответствующих мер Сеула информации не приводится.

Правительство решило отозвать посла на Украине обратно в нашу страну говорится в сообщении

Как отметили в МИД, Южная Корея рассчитывает на решение всех проблем в отношениях между двумя странами. В ведомстве добавили, что Сеул намерен продолжить консультации с Киевом.

25 сентября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за обнародование сведений о передаче южнокорейской стороне военнопленных из КНДР.