Москва8 октВести.Южная Корея приняла решение отозвать своего посла на Украине. Об этом говорится в заявлении южнокорейского министерства иностранных дел.
О причинах соответствующих мер Сеула информации не приводится.
Правительство решило отозвать посла на Украине обратно в нашу странуговорится в сообщении
Как отметили в МИД, Южная Корея рассчитывает на решение всех проблем в отношениях между двумя странами. В ведомстве добавили, что Сеул намерен продолжить консультации с Киевом.
25 сентября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за обнародование сведений о передаче южнокорейской стороне военнопленных из КНДР.