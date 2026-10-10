Москва10 октВести.Посол Республики Корея на Украине Пак Ки Чхан покинул Киев и вернулся к себе в страну. Об этом сообщило агентство Yonhap.
8 октября в Министерстве иностранных дел Республики Корея сообщили, что власти страны приняли решение отозвать посла на Украине. Как отметили в МИД, Южная Корея надеется на решение всех проблем в отношениях между двумя странами. В ведомстве добавили, что Сеул планирует продолжить консультации с Киевом.
Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за обнародование сведений о передаче южнокорейской стороне военнопленных из КНДР.