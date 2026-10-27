Москва27 октВести.Южная Корея отозвала восемь сотрудников своего посольства в Киеве на фоне дипломатических разногласий с Украиной. Об этом заявил глава южнокорейского МИД Чо Хен в ходе парламентских слушаний, его слова приводит ТАСС.
По словам министра, причиной такого решения стали высказывания украинской стороны, в том числе комментарии относительно ситуации на границе с КНДР.
У нас не осталось выбора, кроме как отозвать восемь дипломатических работниковподчеркнул Чо Хен
О сокращении численности дипломатического персонала в Киеве власти Южной Кореи объявили еще 20 октября.
Во время слушаний также обсуждалась вероятность дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами. Один из депутатов оппозиции заявил, что нынешняя ситуация фактически приближается к разрыву дипломатических связей или представляет собой крайне серьезный конфликт, способный привести к такому исходу.
При этом Чо Хен уточнил, что продолжает поддерживать контакты с украинским коллегой. По его словам, ключевые сотрудники южнокорейского посольства остаются на Украине, чтобы при необходимости оказывать помощь гражданам Республики Корея.
Ранее, 20 октября, агентство Ренхап сообщило о решении властей Южной Кореи отозвать часть дипломатических сотрудников из Киева. Тогда причины такого шага не уточнялись.
В начале октября Южная Корея отозвала своего посла на Украине Пак Ки Чана.
Напряженность между странами возникла после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский на Генассамблее ООН сообщил о передаче Сеулу двух пленных военных КНДР. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обвинил Киев в нарушении договоренности о неразглашении, назвав сложившуюся ситуацию позором.