Сеул отозвал восемь дипломатов из Киева из-за конфликта с Украиной

Южная Корея отозвала восемь дипломатов из Киева из-за конфликта с Украиной Сеул отозвал восемь дипломатов из Киева из-за конфликта с Украиной

Москва27 окт Вести.Южная Корея отозвала восемь сотрудников своего посольства в Киеве на фоне дипломатических разногласий с Украиной. Об этом заявил глава южнокорейского МИД Чо Хен в ходе парламентских слушаний, его слова приводит ТАСС.

По словам министра, причиной такого решения стали высказывания украинской стороны, в том числе комментарии относительно ситуации на границе с КНДР.

У нас не осталось выбора, кроме как отозвать восемь дипломатических работников подчеркнул Чо Хен

О сокращении численности дипломатического персонала в Киеве власти Южной Кореи объявили еще 20 октября.

Во время слушаний также обсуждалась вероятность дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами. Один из депутатов оппозиции заявил, что нынешняя ситуация фактически приближается к разрыву дипломатических связей или представляет собой крайне серьезный конфликт, способный привести к такому исходу.

При этом Чо Хен уточнил, что продолжает поддерживать контакты с украинским коллегой. По его словам, ключевые сотрудники южнокорейского посольства остаются на Украине, чтобы при необходимости оказывать помощь гражданам Республики Корея.

Ранее, 20 октября, агентство Ренхап сообщило о решении властей Южной Кореи отозвать часть дипломатических сотрудников из Киева. Тогда причины такого шага не уточнялись.

В начале октября Южная Корея отозвала своего посла на Украине Пак Ки Чана.

Напряженность между странами возникла после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский на Генассамблее ООН сообщил о передаче Сеулу двух пленных военных КНДР. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обвинил Киев в нарушении договоренности о неразглашении, назвав сложившуюся ситуацию позором.