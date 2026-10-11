В Южной Корее разочарованы Украиной и хотят нормализации отношений с Россией Эксперт Пак: многие южнокорейцы говорят о прекращении помощи Украине

Москва11 окт Вести.Население Южной Кореи разочаровано отношениями с Украиной и хочет вернуться к нормализации взаимодействия с Россией. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор южнокорейского Института евразийских стратегических исследований Пак Пен Хван.

Он не исключил, что альтернативой разочарованию в Киеве для Сеула может стать разворот к Москве.

Украинская сторона сделала серьезную ошибку. Многие южнокорейцы говорят, что нам не надо больше помогать Украине. Это что значит? Мы, корейцы, очень разочарованы по поводу темы с украинцами, потому нам надо подумать о нормализации отношений с Россией сказал Пак

25 сентября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен подверг критике главу киевского режима Владимира Зеленского за обнародование сведений о передаче южнокорейской стороне военнопленных из КНДР.

Южная Корея запросила у Украины извинения и официальные разъяснения. Глава МИД Чо Хен заявил, что страна намерена принять "решительные меры" в отношении Киева, который ранее многократно обсуждал с Сеулом передачу военнопленных и сам настаивал на неразглашении этих данных.

Впоследствии Южная Корея приняла решение отозвать своего посла на Украине.