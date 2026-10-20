Южная Корея отозвала часть своих дипломатов с Украины Правительство Республики Корея решило отозвать часть дипломатов из Киева

Москва20 окт Вести.Правительство Республики Корея приняло решение отозвать часть дипломатических работников с Украины. Об этом сообщило агентство Ренхап.

Южнокорейские представители при этом заверили, что продолжат поддерживать контакт с Киевом через своего временного поверенного в делах.

О причинах вывода части дипломатического корпуса не уточняется.

При этом консульское учреждение продолжит работу в штатном режиме, добавили в агентстве.

Ранее директор южнокорейского Института евразийских стратегических исследований Пак Пен Хван заявил, что население Южной Кореи разочаровано отношениями с Украиной и хочет вернуться к нормализации взаимодействия с Россией.