Москва21 окт Вести.Дипломатический скандал между Киевом и Сеулом набирает обороты. Сначала Южная Корея отозвала своего посла. Теперь – сокращает штат дипмиссии в украинской столице. Ведущая телеканала "Россия 24" Дарья Козлова, политолог-востоковед, работавшая спецкорром "Вестей" в КНДР и Республике Корея – об ошибках Украины в отношениях с Южной Кореей.

Всего лишь "дипломатическое недоразумение" – именно так охарактеризовал эту историю глава МИД Украины Андрей Сибига. Но, похоже, "недоразумение" затянулось и уже закрутило киевских чиновников в водоворот ошибок. Незначительных по меркам украинцев, но непростительных, если смотреть на ситуацию с учетом менталитета корейцев. А закончится все может потерей для Украины ключевого союзника в Восточной Азии. Так где просчитались украинские чиновники?

Началось все 23 сентября в Нью-Йорке, когда с трибуны Генассамблеи ООН Зеленский открыто заявил, что Украина передала Южной Корее двоих военнопленных из КНДР, захваченных в Курской области в январе 2025 г. Якобы, по утверждениям украинских властей, северокорейские военные сами вызвались "переехать" в Южную Корею, и их "просьба" была удовлетворена. Однако в Киеве предпочли не упоминать, что до этого в течение длительного времени пленных из КНДР допрашивали и добывали у них нужную информацию. И делали это южнокорейские военные, специально приехавшие на Украину.

Как бы то ни было, эта "сделка" о передаче пленных должна была остаться в тайне. И на конфиденциальности, по информации из Сеула, изначально настаивал именно Киев. Зеленский в открытую эту договоренность нарушил. И это стало ошибкой номер 1

А дальше – больше. Вместо того, чтобы сразу принести извинения и признать ошибку, Киев ушел "в отрицание": стал отрицать сам факт того, что о конфиденциальности сделки действительно договаривались заранее. А значит – публично обвинил Сеул во лжи. При чем не рядовых чиновников и даже не министров, а лично президента Ли Чжэ Мёна. Ведь заявление о том, что "соглашение о конфиденциальности" существовало, сделал именно глава южнокорейского государства.

Получается, Украина нанесла оскорбление лично президенту Республики Корея. Таким образом, ошибка номер 2 вывела конфликт на принципиально новый уровень

Заявления Сеула становятся жестче, но по-прежнему звучат требования официальных извинений – а значит путь выхода из конфликта все же еще был на столе.

В ответ – из Киева приходят… Нет, не извинения, а заявления о возможном скором конфликте между двумя Кореями. Это уже ошибка номер 3. Была затронута одна из наиболее болезненных для корейцев тем – разделения Корейского полуострова

"Речь идет о достоинстве корейского народа и всей страны, я не могу оставить это без внимания" – делает заявление президент Республики Корея. В Сеуле Украину уже напрямую обвиняют в попытке спровоцировать "войну на полуострове".

И вот в этот момент максимального напряжения и эскалации дипломатического конфликта Киев все-таки приносит извинения. Казалось бы, сложно оскорбить кого-либо, принося извинения. Но украинским дипломатам этот маневр все-таки удался.

Извинения принес украинский МИД. Причем не публично: о самом факте извинений стало известно лишь из заявления южнокорейского министра иностранных дел Чо Хена. Он только коротко сказал, что извинения Киева "не соответствовали ожиданиям". И, похоже, именно это «несоответствие» всё и решило.

Чего хотел и что в итоге получил от Киева Сеул?

Корея (как Южная, так и Северная, как традиционная, так и современная) – это страна со строгой иерархией социальных связей. Даже при общении в быту следует учитывать, с кем именно идет диалог: с равным по социальному положению, с вышестоящим или с нижестоящим. От этого зависят не только невербальное поведение, интонации и формулировки, но и сама структура языка – окончания глаголов, форма обращения, добавление уважительного суффикса, а зачастую и выбор допустимых слов. Даже глаголы "спать" и "есть" в корейском языке звучат по-разному – в зависимости от того, какое место "спящий" и "принимающий пищу" занимает в социальной иерархии.

И что в отношениях с корейцами делает Киев? Неоднократно оскорбляет и пренебрегает иерархией – тем, на основе чего корейцы и строят отношения.

Сначала Украина разглашает конфиденциальные сведения публично на уровне главы киевского режима – на Генассамблее ООН, где собрались сотни глав государств. После этого фактически обвиняет во лжи первое лицо Южной Кореи – опять же публично. А значимость и ценность общественной репутации – это еще краеугольный камень восточноазиатской этики. Затем Киев наступает на историческую "мозоль" всего народа, затрагивая тему разделения Корейского полуострова и возможную войну с Севером.

И в завершении, оскорбив лично главу южнокорейского государства и достоинство южнокорейского народа, Киев "добивает" Сеул тем, что приносит непубличные извинения на уровне МИД – тем самым пренебрегая всей системой социальной иерархии и унижая южнокорейское руководство. Ошибка номер 4, ставшая критической

После этого выбора у Ли Чжэ Мёна фактически и не остается. Иначе будет разрушена уже его репутация внутри страны. Следует отзыв посла Республики Корея на Украине, а на этой неделе приходят новости о сокращении штата дипмиссии.

И главный вопрос сейчас – какими будут последствия этого "дипломатического недоразумения" для Украины?

Для Киева речь идет не просто о конфликте с рядовым государством на другом конце Евразии. Южная Корея – один из основных производителей вооружений в мире (по оценкам SIPRI, в 2025 г. она поднялась на 4-е место в мире по экспорту продукции ВПК). И значительная доля южнокорейской продукции в последнее время идет в Польшу. К слову, польская САУ Krab, широко используемая ВСУ в зоне боевых действий, оснащается шасси от южнокорейской гаубицы K9 Thunder. Впрочем, прямых поставок вооружения из Южной Кореи на Украину не было. Сеул неоднократно и официально опровергал все сообщения на этот счет: такие поставки противоречат законодательству Республики Корея. Но вот финансовая и гуманитарная помощь Украине была – на сотни миллионов евро, а еще согласованные льготные кредиты на 2 млрд долларов на "восстановление Украины" до 2029 г.

Решится ли Сеул теперь закончить спонсировать неблагодарных партнеров? Раньше такое решение Южной Кореи могло вызвать недовольство в Вашингтоне. Как-никак США – основной военно-политический партнер Республики Корея. Но теперь довольство Украиной растет и в Белом Доме, а значит – у Южной Кореи появляется пространство для маневра. Вопрос лишь в том, рискнет ли Сеул вывести этот конфликт из дипломатической плоскости в военно-политическую? И успеет ли это сделать до тех пор, пока открыто окно возможностей?