В Южной Корее активно обсуждают статью "Вестей" об отношениях Киева и Сеула

Статья "Вестей" об ошибках Украины вызвала большой интерес в Южной Корее В Южной Корее активно обсуждают статью "Вестей" об отношениях Киева и Сеула

Москва23 окт Вести.В Южной Корее активно обсуждают вышедшую на сайте "Вести" статью об ошибках Киева в отношениях с Сеулом, которую написала ведущая телеканала "Россия 24" Дарья Козлова — политолог-востоковед, работавшая спецкорром "Вестей" в КНДР и Республике Корея.

Материал Козловой перевела и опубликовала на своем сайте старейшая южнокорейская газета Seoul Shinmun, которая освещает общенациональную политику, экономику и международные отношения.

Позже публикация Seoul Shinmun попала на главную страницу портала Daum — южнокорейского агрегатора новостей, схожего с российским "Дзеном".

Пользователи портала начали активно обсуждать российскую статью, отмечая в том числе некомпетентность главы киевского режима Владимира Зеленского и призывая к разрыву отношений между Сеулом и Киевом.

Зеленский, немедленно извинись... Пожалуйста, научите его (Зеленского — прим. ред.) нашей пословице: "Молодой щенок не знает, что надо бояться тигра"... Зеленский, проявите хоть немного уважения к президенту нашей страны! говорится в комментариях

Как отметили другие пользователи, те, кто изучает историю, понимают, что Россия традиционно была союзником Южной Кореи.

В авторской колонке Козлова, в частности, напомнила о словах главы МИД Украины Андрея Сибиги, который назвал проблемы в отношениях Сеула и Киева "дипломатическим недоразумением". По ее словам, это "недоразумение" затянулось и "закрутило" украинских чиновников в водоворот ошибок.