Сербские СМИ заявили, что ЕС рискует перейти опасную черту в противостоянии с РФ Сербская газета "Печат": ЕС рискует перейти опасную черту в противостоянии с РФ

Москва3 окт Вести.Сербская газета "Печат" выпустила материал, в котором сказано, что Евросоюз (ЕС) может переступить опасную черту в противостоянии с Россией, после чего вернуться к прежним отношениям станет уже нельзя.

В публикации говорится о серьезном экономическом и политическом кризисе в европейских странах. Издание пишет, что заявления о якобы угрозе со стороны РФ делаются для внутренней стабилизации, чтобы не было" неудобных вопросов" об инфляции, снижении уровня жизни и другом.

Проблема всех этих политических игр и запугивания народа войной в том, что можно перегнуть палку. И ради большей убедительности можно действительно преступить красную линию, за которой обратной дороги уже нет говорится в материале

В публикации сказано, что нынешние лидеры стран ЕС проявляют некомпетентность. По мнению автора материала, сценария, связанного с красной линией, следует опасаться больше всего.

Ранее посол РФ в Сербии заявил ИС "Вести", что сотрудничество с РФ повлияло на экономический подъем Сербии.