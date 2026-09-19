В Сербии объяснили выжидательную стратегию Владимира Путина по Европе Печат: траты на Украину вынудят Европу искать примирения с Россией

Москва19 сен Вести.Европейские лидеры, сосредоточившись на милитаризации и поддержке Украины в ущерб интересам собственного населения, неизбежно спровоцируют приход к власти сил, готовых восстановить диалог с Москвой. Об этом пишет сербская газета "Печат".

Издание отмечает, что президенту России Владимиру Путину достаточно проявить выдержку и дождаться итогов предстоящих электоральных циклов: выборов в США, Франции и Германии.

По оценке автора, масштабные траты европейских столиц на военную помощь Киеву на фоне успехов российской армии в зоне боевых действий ускорят политическую трансформацию внутри ЕС, что в конечном счете вернет Берлин и Париж к сотрудничеству с Россией без прямого военного столкновения с Европой.