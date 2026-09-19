Варуфакис: у ЕС нет плана войны с Россией и мирного плана по Украине

Аналитик Варуфакис: у ЕС нет плана войны с Россией или мирного плана по Украине Варуфакис: у ЕС нет плана войны с Россией и мирного плана по Украине

Москва19 сен Вести.У Евросоюза (ЕС) нет плана на случай войны с Россией, как нет и мирного плана по Украине, заявил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис в эфире YouTube-канала.

У нас нет плана, даже когда речь заходит о самой войне [с Россией]. Допустим, мы хотим захватить Москву. Каков план захвата Москвы? Плана нет отметил Варуфакис

В ЕС также не знают, где найти средства на дальнейшую поддержку Украины. Страны альянса "заняли 90 млрд евро, это их предел", уточнил бывший министр.

Они не смогут занять больше. Ведь бюджет европейского сообщества сейчас находится под большим давлением заключил Варуфакис

Между тем отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube-канале политолога Гленна Дизена заявил, что Европу ожидает крах после окончания украинского конфликта.