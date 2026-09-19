Москва19 сен Вести.Немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) добилась исторического успеха на выборах благодаря смене стратегии — переходу от негативной риторики к так называемому "позитивному популизму", пишет Politico.

Партия замаскировала свои жесткие взгляды о катастрофическом упадке страны доброжелательным имиджем, предложив избирателям комбинацию из оптимизма ("Все возможно") и ностальгии ("Вернем старые добрые времена").

Ярким примером этого подхода стал кандидат в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд: его подчеркнуто дружелюбный образ помог АдГ удвоить поддержку и привлечь женскую аудиторию.

По мнению политологов и историков, успех такой тактики объясняется тем, что на фоне растерянности традиционных центристских партий АдГ предлагает избирателям понятный план и надежду на перемены, что может стать новым шаблоном для правых сил по всей Европе.