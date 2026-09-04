Berliner Zeitung увидела сигнал к переговорам в словах Путина об Украине

Berliner Zeitung назвала слова Путина сигналом по переговорам Berliner Zeitung увидела сигнал к переговорам в словах Путина об Украине

Москва4 сен Вести.Заявление президента России Владимира Путина о необходимости прямого диалога между Москвой и Киевом стало важным сигналом о возможности продолжения переговоров, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Путин по-прежнему считает, что соглашение о прекращении войны на Украине возможно. Однако Россия и Украина должны самостоятельно решить ключевые вопросы говорится в публикации

Издание отмечает, что слова российского лидера свидетельствуют о сохранении возможности для дальнейших переговоров между сторонами.

Berliner Zeitung также обращает внимание на продолжающиеся контакты России и Украины. По данным газеты, в основном они проходят через разведывательные службы двух стран, при этом оценить близость сторон к возможному соглашению пока сложно.

Накануне Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что ключевые вопросы урегулирования должны решать прежде всего Россия и Украина. По его словам, другие государства могут лишь оказывать сторонам поддержку.