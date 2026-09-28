Москва28 сенВести.Сотрудничество с РФ повлияло на экономический подъем Сербии, заявил ИС "Вести" посол России в этой стране Александр Боцан-Харченко.
Немалую роль в сербском экономическом подъеме сыграли наши отношения не только в сфере энергетики, но и в других областяхуказал он
По его словам, жители страны в преддверии выборов в парламент рассчитывают на то, что жизнь их будет также улучшаться.
Думаю, рядовые сербы ждут дальнейших перемен к лучшему. Александр Вучич сам признал, что, несмотря на достижения, а я подчеркну, они бесспорно имели место, ждут, естественно, перемен к лучшемудобавил он
Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич объявил о своей отставке с поста президента.