Посол Боцан-Харченко: отношения с РФ повлияли на экономику Сербии Боцан-Харченко: сотрудничество с РФ сыграло роль в экономическом подъеме Сербии

Москва28 сен Вести.Сотрудничество с РФ повлияло на экономический подъем Сербии, заявил ИС "Вести" посол России в этой стране Александр Боцан-Харченко.

Немалую роль в сербском экономическом подъеме сыграли наши отношения не только в сфере энергетики, но и в других областях указал он

По его словам, жители страны в преддверии выборов в парламент рассчитывают на то, что жизнь их будет также улучшаться.

Думаю, рядовые сербы ждут дальнейших перемен к лучшему. Александр Вучич сам признал, что, несмотря на достижения, а я подчеркну, они бесспорно имели место, ждут, естественно, перемен к лучшему добавил он

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич объявил о своей отставке с поста президента.