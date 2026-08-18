Посол РФ рассказал о серьезном раздражителе для Москвы в отношениях с Белградом

Посол РФ в Сербии – о серьезном раздражителе в отношениях с Белградом Посол РФ рассказал о серьезном раздражителе для Москвы в отношениях с Белградом

Москва18 авг Вести.Передача Киеву оружия сербского производства по теневым каналам – серьезный раздражитель для России, однако Москва и Белград предпринимают совместные усилия для контроля за этими поставками. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью ИС "Вести".

У нас есть один раздражитель, вернее, был – это появление оружия сербского производства в зоне СВО в руках киевского режима. Разумеется, оно попадало туда окольными путями через различные теневые каналы; проследить и контролировать эти каналы в нынешних условиях крайне сложно или вообще невозможно отметил посол

Он подчеркнул, что президент Сербии Александр Вучич сделал немало для ликвидации этого раздражителя.

Он взял под свой контроль все, что производится в оборонной сфере и то, что продается, ввел достаточно жесткие меры контроля. У нас осуществляется неплохой транспарентный обмен данными на сей счет, есть сотрудничество. Но, повторяю, это сфера, которая находится в поле зрения и той, и другой стороны сказал Боцан-Харченко

Дипломат добавил, что у Белграда нет намерений поддерживать Украину в военном плане.