Посол РФ заявил, что у Сербии нет намерений поддерживать Киев оружием Посол Боцан-Харченко: Белград не намерен поддерживать Украину оружием

Москва18 авг Вести.Сербия не намерена поддерживать Украину оружием, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью ИС "Вести".

Дипломат заявил, что появление сербского оружия в руках украинских боевиков было одни из серьезных раздражителей для Москвы. Оружие попадало на Украину через различные теневые каналы, которые сложно отследить. Однако президент Сербии Александр Вучич принял необходимые меры для контроля за этим вопросом.

Можно утверждать, что, естественно, этой практики и не было, и она не возобновится со стороны официального руководства Сербии и по официальным каналам. Почему мы держим ухо востро? Потому что в нынешней ситуации могут появиться всякие посредники, ненадежные и подставные фирмы, которые используют сербское оружие не по назначению. Поэтому надо держать ухо востро. Главное здесь, что политически Белград понимает сложность проблемы. У Белграда нет никакого намерения в военном плане поддерживать Украину сказал Боцан-Харченко

Ранее западные СМИ писали, что сербские боеприпасы на 800 млн евро попали на Украину через третьи страны. Позднее о продолжении таких поставок сообщала и Служба внешней разведки РФ.