Москва4 окт Вести.Депутаты Европарламента выступили с предложением передать Еврокомиссии (ЕК) замороженные активы РФ на сумму свыше 200 миллиардов евро, чтобы затем направить их Киеву. Об этом сообщило издание Les Echos.

Перед лицом острой ситуации на Украине дискуссия о российских активах вновь выходит на первый план говорится в статье

Письмо с призывом вновь начать дискуссию по этому вопросу подписали 122 депутата, указали журналисты.

Их идея заключается в том, чтобы перевести активы из депозитария Euroclear в механизм, который напрямую контролировала бы ЕК, распределив юридические и финансовые риски между всеми входящими в Евросоюз государствами.

Кроме того, проект предусматривает гарантии: ЕС якобы обязуется возмещать любому государству, депозитарию или иной организации возможные потери и издержки, которые могут возникнуть в том числе в результате ответных мер со стороны РФ.

При этом в статье указывается, что Бельгия, где хранится основная часть активов России, по-прежнему настроена сдержанно.