Депутат ЕП: в Евросоюзе снова обсудили идею изъятия российских активов Известия: в Евросоюзе снова обсудили идею использования российских активов

Москва16 окт Вести.Евросоюз в очередной раз обсудил идею об использовании российских активов для финансирования Киева. Об этом "Известиям" сообщил депутат Европарламента Тьерри Мариани.

Об этом думают и к этой идее возвращаются. Бельгия, где находится основная часть этих средств, в декабре прошлого года отговорила партнеров от реализации этой идеи, и Евросоюз в итоге остановился на кредите в 90 млрд евро. Сегодня Киев требует вернуться к рассмотрению этого вопроса заявил Мариани

Он отметил, что Бельгия считает эту идею безумием, поскольку там понимают, что Москва может в ответ арестовать европейские активы.

Евросоюз и страны Группы семи в конце февраля 2022 года заморозили около 300 миллиардов евро активов России. Почти 180 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Представители хранилища неоднократно выступали против принудительного изъятия средств и аргументировали это тем, что Москва в судебном порядке может забрать европейские или бельгийские активы в других частях света.

Ранее юрист и бывший аналитик португальской разведки Алешандри Геррейру предостерег Европу от необдуманных действий и объяснил, чем ей может грозить покушение на российские активы.