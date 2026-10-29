Киев придумал рискованный для ЕС способ заработать на активах РФ Rapporteur: Киев придумал очередной способ заработать на российских активах

Москва29 окт Вести.На Украине предложили использовать замороженные активы РФ в качестве залога и вкладывать их в рискованные финансовые инструменты, несмотря на то что в Европе исключают возможность использования российских активов для финансирования Украины, сообщило Rapporteur. С таким предложением, как пишет издание, выступил зампремьера Украины Всеволод Ченцов.

Нужно найти способ использовать эти деньги... Возможно, использовать их в качестве залога, инвестировать в более рискованные инструменты и получать больше средств сказал Ченцов на встрече в Брюсселе

Настойчивые попытки Киева навязать Брюсселю обсуждение активов РФ связано, прежде всего, с падением интереса среди ведущих государств Европы к идее конфискации российских средств, указывают журналисты.

В Бельгии находится депозитарий Euroclear, где хранится основная часть российских суверенных финансов. Страна, как отмечается в статье, продолжает выступать категорически против любой авантюры с этими средствами.

ЕС, как пояснила еврокомиссар Хенна Вирккунэн, не может принять решение по этому вопросу, не получив согласия всех стран европейского объединения.