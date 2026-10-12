Юрист рассказал, чем Европе может грозить возможное изъятие российских активов Аналитик Геррейру: изъятие активов РФ обрушит доверие к финансовой системе ЕС

Москва12 окт Вести.Возможное изъятие замороженных в Евросоюзе российских активов подорвет международное доверие к финансовой системе объединения. Такого мнения придерживается юрист и бывший аналитик португальской разведки Алешандри Геррейру, утверждает РИА Новости.

Ранее издание Politico сообщило, что ряд стран ЕС, в первую очередь, Германия, усиливают давление на Бельгию в попытке убедить ее согласиться на использование российских активов для финансирования Украины.

Таким образом Бельгии фактически выдвигают ультиматум - выразить солидарность к подобной схеме или же выделять Киеву средства из общего бюджета ЕС за счет сокращения финансирования фермеров или регионов​​​.

Бельгия против, потому что там понимают последствия для финансовой системы Евросоюза: будет полностью утрачено доверие сказал Геррейру

Юрист подчеркнул, что в случае реализации такого сценария многие страны могут захотеть вывести свои активы из ЕС. Некоторые государства могут отказаться от размещения в Европе своих средств, добавил Геррейру.

Газета The New York Times 11 октября написала, что американская сторона предлагала России разморозить "миллиардные активы" в обмен на согласие Москвы приостановить удары по украинским энергетическим объектам или морским судам.