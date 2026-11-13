Le Soir: налогоплательщиков Бельгии могут заставить расплачиваться за активы РФ

За активы РФ могут заставить расплачиваться налогоплательщиков Бельгии Le Soir: налогоплательщиков Бельгии могут заставить расплачиваться за активы РФ

Москва13 ноя Вести.Финансовые издержки от возможной конфискации замороженных российских активов в конечном счете могут лечь на плечи рядовых бельгийских налогоплательщиков, заявила глава депозитария Euroclear Валери Урбен в интервью газете Le Soir.

В случае серьезного кризиса первыми должны будут вмешаться наши акционеры​​​. Но поскольку бельгийское государство входит в их число, - привлечение налогоплательщиков станет крайней мерой заявила Урбен

По ее словам, даже значительный объем собственного капитала не поможет Euroclear справиться с последствиями одностороннего изъятия или принудительного перевода российских активов. Она подчеркнула, что эти средства составляют свыше 80% от общего баланса организации.

Урбен отметила, что главную опасность представляют непродуманные и поспешные законопроекты Брюсселя. По ее мнению, такие инициативы способны спровоцировать крупные судебные иски и жесткие ответные действия со стороны России.

Известно, что в депозитарии Euroclear заблокировано около 200 миллиардов евро российских активов. Власти Евросоюза обсуждают способы направить эти средства на поддержку Украины, невзирая на жесткую позицию Бельгии, выступающей против таких мер.

Ранее сообщалось, что Банк России потребовал изъять документы Euroclear в штаб-квартире в Брюсселе.