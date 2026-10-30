Активы России принесли Euroclear 3,6 млрд евро процентных доходов в 2026 году

Euroclear в 2026 году получил 3,6 млрд евро процентных доходов от активов РФ Активы России принесли Euroclear 3,6 млрд евро процентных доходов в 2026 году

Москва30 окт Вести.Бельгийский депозитарий Euroclear получил за девять месяцев этого года 3,6 млрд евро процентных доходов от замороженных российских активов, что на 6% меньше, чем годом ранее, следует из данных его отчета за январь-сентябрь.

Отмечается, что в конце сентября на балансе Euroclear находилось 204 млрд евро замороженных российских активов, а общий объем баланса Euroclear Bank составлял 244 миллиарда евро.

Согласно отчету, процентные доходы от российских активов в январе - сентябре 2026 года оказались на 6% меньше, чем годом ранее, из-за снижения процентных ставок.

По итогам 2025 года доходы от замороженных активов России составляли 5 млрд евро, в 2024 году - 6,9 млрд евро.

С 2024 года Еврокомиссия получила около 8 млрд евро в качестве доходов от реинвестирования суверенных активов России, размещенных и блокированных в Euroclear, следует из данных бельгийского депозитария.

Ранее газета Financial Times узнала о предложении США к Евросоюзу о разморозке части российских активов.