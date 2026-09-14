Москва14 сен Вести.Бельгийский суд аннулировал отказ в разблокировке активов российских инвесторов в Euroclear, сообщает юридическая фирма BGP Litigation в своем канале в Telegram.

Разблокировка активов: "пилотное" дело в Бельгии разрешилось в пользу инвесторов… Был аннулирован отказ казначейства от 15 июля 2024 года, которым БКС Банку было отказано в разблокировке активов в Euroclear говорится в сообщении

Отмечается, что решение принял Государственный совет Бельгии.

Как отметили юристы BGP Litigation, это означает, что все решения, принятые бельгийским казначейством по заявлениям на разблокировку активов в Euroclear, могут быть оспорены по аналогичному основанию.

Любой инвестор, получивший отказ от Казначейства, теперь может ссылаться на это решение Госсовета указывается в сообщении

В марте Euroclear смягчил правила выплат по замороженным российским активам.